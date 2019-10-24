Украина сделала еще один шаг в направлении анбандлинга ГТС

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компанию МГУ передали в управление Минфину

Управление корпоративными правами АТ "Магистральные газопроводы Украины" передано от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины к Министерству финансов Украины. Об этом сообщил глава компании Александр Лисниченко на своей странице в Facebook.

Как отметил Лисниченко, это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения.

"Шаг за шагом выполняем Дорожную карту по отделению транспортной функции (анбандлинга)", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что практическая имплементация анбандлингга будет включать принятие специального закона и ряда других практических шагов.

В сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Как заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, компанию передали из подчинения Министерства энергетики и окружающей среды.