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Парламент одобрил закон об анбандлинге

Новости » Энергетика     31.10.2019 - 18:18
Парламент одобрил закон об анбандлинге
Иллюстративное фото (utg.ua)

Законопроект принят во втором чтении

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовал 341 парламентарий.

Парламент одобрил закон об анбандлинге

Документ разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Суть закона

В законе определяется, что оператором газотранспортной системы, находящейся в государственной собственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

При этом запрещается:

  • приватизация оператора ГТС и совершение других сделок, которые могут привести к отчуждению акций и долей в уставном капитале оператора ГТС или субъекта хозяйствования, который владеет корпоративными правами такого оператора газотранспортной системы, а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, кроме случаев, когда такое отчуждение осуществляется в пользу предприятия, владельцем корпоративных прав которого является исключительно государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству;
  • приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и которые используются оператором газотранспортной системы в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, а также предприятиями, учреждениями, организациями, созданными в результате его реорганизации, и совершение других сделок, которые могут привести к отчуждению таких основных фондов;
  • передача основных фондов, являющихся объектами госсобственности и которые используются оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, а также предприятиями, учреждениями, организациями, созданными в результате его реорганизации, в концессию, аренду, управление, в уставный фонд других юридических лиц кроме случаев, когда такая передача осуществляется уполномоченному субъекту управления объектами государственной собственности или субъекту хозяйствования, владельцем корпоративных прав которого является исключительно государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

"Решение об участии в операторе газотранспортной системы других лиц, чем государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству, может быть принято исключительно Верховной радой Украины исключительно на основе актов законодательства Энергетического Сообщества в сфере энергетики", - говорится в тексте документа.

Напомним, 18 октября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", проект закона поддержали 286 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал о последствиях срыва анбандлинга. По его словам, если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.

Отметим также, 24 октября управление корпоративными правами АТ "Магистральные газопроводы Украины" было передано от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины к Министерству финансов Украины. Таким образом, Украина сделала еще один шаг в направлении анбандлинга ГТС.

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