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Кабмин подчинил "Магистральные газопроводы"  Минфину

Новости » Экономика    18.09.2019 - 13:26
Кабмин подчинил "Магистральные газопроводы"  Минфину
Фото: Алексей Оржель (menr.gov.ua)

Это было требование европейских партнеров

Кабинет министров Украины на заседании 18 сентября принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, компанию передали из подчинения Министерства энергетики и окружающей среды.

"Мы передали эту компанию Минфину, это было требование наших европейских партнеров", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 5 июня внес изменения в план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранения (закачки, отбора) природного газа. Согласно плану "Нафтогаз" должен обеспечить принятие мер, необходимых для надлежащего функционирования с 1 января 2020 года ПАО "Магистральные газопроводы Украины" как оператора газотранспортной системы.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины получило право на управление госпредприятием "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года. Эта компания ранее также находилась в управлении Минэнерго.

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