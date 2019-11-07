У бюджеті-2020 передбачили кошти на анбандлінг "Нафтогазу"

Проект державного бюджету на 2020 рік до другого читання доповнили статтею 25 щодо анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна". Про це йдеться в тексті проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

Згідно з документом, у 2020 році НАК "Нафтогаз України" за результатами 2019 року перераховує до загального та спеціального фонду держбюджету частину чистого прибутку (доходу) або дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що вилучаються до державного бюджету.

Потім ці кошти спрямують на поповнення статутного капіталу АТ "Магістральні газопроводи України" для придбання у АТ "Укртрансгаз" частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у розмірі 100 відсотків статутного капіталу. Вартість цієї компанії, на баланс якої передають газотранспортну систему України, буде визначена окремо.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна рада України ухвалила закон про анбандлінг. У законі визначається, що оператором газотранспортної системи, що знаходиться у державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

У вересні Кабінет міністрів України ухвалив рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Процедура анбандлінгу повинна буди завершена тим, що компанія "Магістральні газопроводи України" викупить компанію "Оператор ГТС", на баланс якої передадуть українську ГТС.