Бюджет чи контракт: коли з'являться рейтингові списки вступників 2025

Як дізнатись результат вступної заявки (бюджет)

Абітурієнти можуть відстежувати кожен етап своєї заявки в електронному кабінеті. Після подачі її мають зареєструвати у ЗВО, тоді її розглядає приймальна комісії і вирішує, чи можна вступника допустити до подальшого конкурсу. Відповідно у кабінеті у розділі "статус" має відобразитись - "допущено" або "відмова".

У разі відмови абітурієнту прийде коментар від приймальної комісії, чому документи не прийняли.

Якщо вступник проходить по балах у нього має з'явитись "рекомендовано", а вже після зарахування статус зміниться на "до наказу".

Зразок відображення заявок в електронному кабінеті (скриншот)

Крім цього, усі вступники можуть перевірити свій статус заявки на сайті "Вступ.Освіта.юа". Для цього потрібно перейти за посиланням вибрати регіон у якому подавали заявку, тоді вказати заклад і вибрати спеціальність. Зліва відкривши вкладу "детальніше", можна переглянути список усіх абітурієнтів та їхні бали. Аналогічні списки також часто публікують на сайті вишу або його телеграм-каналі.

Кінцевий список рекомендованих вступників на бюджет опублікують не пізніше 6 серпня на сайті "Вступ.ОСВІТА.UA". До 18:00 9 серпня вступники повинні підтвердити свій вибір - в електронному кабінеті або особисто в університеті. Якщо вони цього не зробили, то право на бюджет втрачається, але залишиться можливість вступити на контракт.

Рекомендація, яка не була підтверджена, анулюється, а місце переходить іншому вступнику. Зарахування проводиться до 11 серпня.

Коли з'являться результати на контрактну форму

Після завершення зарахування на бюджетні місця стартує етап зарахування вступників на контрактну форму навчання. Прийом здійснюється на основі результатів НМТ, творчих конкурсів або вступних випробувань - залежно від обраної спеціальності.

Списки рекомендованих на контракт оприлюднять не раніше 12 серпня, а саме зарахування, зокрема за рахунок державних пільгових кредитів, триватиме до 30 серпня 2025 року.

У разі наявності вакантних бюджетних місць, переведення на них студентів, зарахованих на контракт, відбуватиметься до 18 серпня включно.

Наголосимо, що прийом заявок на вступ закінчується 1 серпня. Втім далі ЗВО ще можуть оголошувати додаткові хвилі набору аж до 20 жовтня. Інформацію про це вони розміщуватимуть у себе на сайті.