Найкращі виші 2025: кого визнали лідерами освіти у кожному регіоні України
В Україні оприлюднили добірку провідних вишів східного, західного, центрального, північного та південного регіонів, які посіли найвищі позиції у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти 2025 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Освіта.юа".
Як формували рейтинг ВНЗ
Традиційно при формуванні консолідованого рейтингу враховувалися три основні джерела: "Топ-200 Україна", рейтинг за даними "Scopus" і середній бал НМТ на контракт. Кожен із цих рейтингів базується на окремих важливих критеріях оцінювання.
Кожному ЗВО було присвоєно підсумковий бал, який визначається як сума місць, зайнятих у трьох рейтингах. Якщо університет не був представлений у якомусь із них, йому автоматично зараховувалося місце після останнього (201, 222 або 201 відповідно).
Найкращі виші західного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
- Ужгородський національний університет;
- Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського;
- Західноукраїнський національний університет;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки;
- Національний університет водного господарства та природокористування.
Львівський національний університет ім. Івана Франка (фото: facebook.com franko.lviv.ua)
Найкращі виші південного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Одеський національний університет імені І.І.Мечникова;
- Одеський національний медичний університет;
- Національний університет "Одеська політехніка";
- Запорізький національний університет;
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет;
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
- Одеський національний економічний університет;
- Національний університет "Запорізька політехніка";
- Одеський національний морський університет;
- Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (фото: Вікіпедія)
Найкращі виші північного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Сумський державний університет;
- Державний університет "Житомирська політехніка";
- Національний університет "Чернігівська політехніка";
- Сумський національний аграрний університет;
- Житомирський державний університет імені Івана Франка;
- Поліський національний університет;
- Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка;
- Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
- Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П. Корольова.
Сумський державний (фото: Вікіпедія)
Найкращі виші східного регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
- Харківський національний медичний університет;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
- Національний фармацевтичний університет.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
Найкращі виші центрального регіону України
Десятка найкращих ВНЗ:
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Дніпровський державний медичний університет;
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Вінницький національний технічний університет;
- Полтавський державний медичний університет;
- Український державний університет науки і технологій.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (фото: Вікіпедія)
Читайте також про те, що в Україні представили оновлений рейтинг вишів "Топ-200 Україна 2025", до якого увійшли провідні заклади вищої освіти. Університети оцінювали за такими критеріями, як якість навчання, наукова діяльність, інноваційність та рівень міжнародного визнання. Рейтинг публікується вже дев’ятий рік поспіль. Він допомагає абітурієнтам орієнтуватися під час вибору закладу для вступу.
Читайте також про те, скільки цьогоріч коштує навчання у Національному університеті імені Тараса Шевченка - найкращому ВНЗ країни за версією консолідованого рейтингу.
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