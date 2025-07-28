Бюджет или контракт: когда появятся рейтинговые списки абитуриентов 2025

Как узнать результат вступительной заявки (бюджет)

Абитуриенты могут отслеживать каждый этап своей заявки в электронном кабинете. После подачи ее должны зарегистрировать в ЗВО, тогда ее рассматривает приемная комиссии и решает, можно ли абитуриента допустить к дальнейшему конкурсу. Соответственно в кабинете в разделе "статус" должно отобразиться - "допущено" или "отказ".

В случае отказа абитуриенту придет комментарий от приемной комиссии, почему документы не приняли.

Если поступающий проходит по баллам у него должно появиться "рекомендовано", а уже после зачисления статус изменится на "к приказу".

Образец отображения заявок в электронном кабинете (скриншот)

Кроме этого, все поступающие могут проверить свой статус заявки на сайте "Вступ.Освіта.юа". Для этого нужно перейти по ссылке выбрать регион в котором подавали заявку, тогда указать заведение и выбрать специальность. Слева открыв вкладку "подробнее", можно просмотреть список всех абитуриентов и их баллы. Аналогичные списки также часто публикуют на сайте вуза или его телеграмм-канале.

Конечный список рекомендованных абитуриентов на бюджет опубликуют не позднее 6 августа на сайте "Вступ.ОСВИТА.UA". До 18:00 9 августа поступающие должны подтвердить свой выбор - в электронном кабинете или лично в университете. Если они этого не сделали, то право на бюджет теряется, но останется возможность поступить на контракт.

Рекомендация, которая не была подтверждена, аннулируется, а место переходит другому поступающему. Зачисление проводится до 11 августа.

Когда появятся результаты на контрактную форму

После завершения зачисления на бюджетные места стартует этап зачисления поступающих на контрактную форму обучения. Прием осуществляется на основе результатов НМТ, творческих конкурсов или вступительных испытаний - в зависимости от выбранной специальности.

Списки рекомендованных на контракт обнародуют не ранее 12 августа, а само зачисление, в частности за счет государственных льготных кредитов, продлится до 30 августа 2025 года.

При наличии вакантных бюджетных мест, перевод на них студентов, зачисленных на контракт, будет происходить до 18 августа включительно.

Подчеркнем, что прием заявок на поступление заканчивается 1 августа. Однако дальше ЗВО еще могут объявлять дополнительные волны набора вплоть до 20 октября. Информацию об этом они будут размещать у себя на сайте.