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Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджет

Понеділок 21 липня 2025 13:20
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Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджет Що треба знати абітурієнтам про виставлення пріоритетів у заявках (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році вступники до закладів вищої освіти можуть подати до 15 заяв і мають встановити пріоритетність кожної з них - від 1 до 15. Ці пріоритети обов'язкові як для заяв на бюджет/контракт, так і для тих, що подаються лише на контракт.

РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає про те, що треба знати абітурієнтам про виставлення пріоритетів у заявках.

Як подавати заяви

На одну конкурсну пропозицію можна подати:

  • одну заяву на бюджет/контракт;
  • іншу - виключно на контракт.

Ці заяви матимуть різні пріоритети, які система враховуватиме окремо.

Як працює алгоритм адресного розміщення

Усі заяви з пріоритетами братимуть участь в алгоритмі адресного розміщення:

  • заяви на бюджет/контракт - беруть участь у розподілі бюджетних місць;
  • заяви лише на контракт - розглядаються для контрактної форми навчання.

Після завершення основного етапу вступники, які:

  • не підтвердили рекомендацію;
  • не отримали жодної рекомендації;
  • бажають навчатися одночасно на двох освітніх програмах,

зможуть отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце - як за заявами на бюджет/контракт, так і за тими, що подавалися лише на контракт.

Рекомендацію можна отримати лише за однією із поданих заяв.

Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджетАбітурієнти мають розставити пріоритет у заявках (скриншот)

Чи можна отримати державний грант на контракт

Якщо вступник набрав на НМТ 140+, 150+ або 170+ балів з двох предметів, він може претендувати на повну або часткову компенсацію вартості навчання за рахунок державного гранту. Але у випадку, якщо вступник отримує рекомендацію на бюджет і відмовляється, грант автоматично скасовується.

Встановлення пріоритетів: як це працює

Подати можна до 15 заяв, із яких максимум 5 - на бюджет.

Пріоритети встановлюються у довільному порядку - наприклад, пріоритет 1 може бути й на контракті.

1 - найвищий пріоритет, тобто це найбажаніша для вступу заява.

Кожен пріоритет можна використати тільки один раз - або на заяву на бюджет/контракт, або лише на контракт.

Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджетЯкщо абітурієнт не проходить за першим пріоритетом, той автоматично зміщується на наступне місце (скриншот)

Два етапи надання рекомендацій

Перший етап - за алгоритмом адресного розміщення:

  • за заявами на бюджет/контракт - рекомендація на бюджет;
  • за заявами лише на контракт - рекомендація на контракт.

Другий етап - після завершення основного зарахування:

  • участь беруть ті, хто не отримав або не підтвердив рекомендацію, а також ті, хто хоче навчатися на двох програмах;
  • у цьому випадку заклад вищої освіти сам надає рекомендацію на контракт за конкурсним балом вступника і в межах ліцензованих обсягів.

Коли можна скасувати заяву

Заяву з пріоритетом можна скасувати, але:

  • якщо її вже зареєстрував заклад освіти, подати з тим самим пріоритетом знову буде неможливо;
  • без втрати пріоритету скасування можливе лише на етапі, коли заява має статус "Зареєстровано в ЄДЕБО".

Важливі дати

Якщо вступник отримав рекомендацію за результатами адресного розміщення:

  • до 18:00 9 серпня - потрібно підтвердити вибір місця навчання;
  • до 23:59:59 11 серпня - заклад має зарахувати вступника.

Якщо рекомендацію не було надано:

  • не раніше 00:00:01 12 серпня - заклад може надати рекомендацію на контракт;
  • вступник має виконати умови зарахування у строк, визначений самим закладом.

Читайте також про те, що треба знати абітурієнтам про подачу документів на вступ у ВНЗ у 2025 році.

Раніше ми писали про те, що в Україні оприлюднили добірку провідних вишів усіх регіонів, які посіли найвищі позиції у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти 2025 року.

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