Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджет
У 2025 році вступники до закладів вищої освіти можуть подати до 15 заяв і мають встановити пріоритетність кожної з них - від 1 до 15. Ці пріоритети обов'язкові як для заяв на бюджет/контракт, так і для тих, що подаються лише на контракт.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає про те, що треба знати абітурієнтам про виставлення пріоритетів у заявках.
Як подавати заяви
На одну конкурсну пропозицію можна подати:
- одну заяву на бюджет/контракт;
- іншу - виключно на контракт.
Ці заяви матимуть різні пріоритети, які система враховуватиме окремо.
Як працює алгоритм адресного розміщення
Усі заяви з пріоритетами братимуть участь в алгоритмі адресного розміщення:
- заяви на бюджет/контракт - беруть участь у розподілі бюджетних місць;
- заяви лише на контракт - розглядаються для контрактної форми навчання.
Після завершення основного етапу вступники, які:
- не підтвердили рекомендацію;
- не отримали жодної рекомендації;
- бажають навчатися одночасно на двох освітніх програмах,
зможуть отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце - як за заявами на бюджет/контракт, так і за тими, що подавалися лише на контракт.
Рекомендацію можна отримати лише за однією із поданих заяв.
Абітурієнти мають розставити пріоритет у заявках (скриншот)
Чи можна отримати державний грант на контракт
Якщо вступник набрав на НМТ 140+, 150+ або 170+ балів з двох предметів, він може претендувати на повну або часткову компенсацію вартості навчання за рахунок державного гранту. Але у випадку, якщо вступник отримує рекомендацію на бюджет і відмовляється, грант автоматично скасовується.
Встановлення пріоритетів: як це працює
Подати можна до 15 заяв, із яких максимум 5 - на бюджет.
Пріоритети встановлюються у довільному порядку - наприклад, пріоритет 1 може бути й на контракті.
1 - найвищий пріоритет, тобто це найбажаніша для вступу заява.
Кожен пріоритет можна використати тільки один раз - або на заяву на бюджет/контракт, або лише на контракт.
Якщо абітурієнт не проходить за першим пріоритетом, той автоматично зміщується на наступне місце (скриншот)
Два етапи надання рекомендацій
Перший етап - за алгоритмом адресного розміщення:
- за заявами на бюджет/контракт - рекомендація на бюджет;
- за заявами лише на контракт - рекомендація на контракт.
Другий етап - після завершення основного зарахування:
- участь беруть ті, хто не отримав або не підтвердив рекомендацію, а також ті, хто хоче навчатися на двох програмах;
- у цьому випадку заклад вищої освіти сам надає рекомендацію на контракт за конкурсним балом вступника і в межах ліцензованих обсягів.
Коли можна скасувати заяву
Заяву з пріоритетом можна скасувати, але:
- якщо її вже зареєстрував заклад освіти, подати з тим самим пріоритетом знову буде неможливо;
- без втрати пріоритету скасування можливе лише на етапі, коли заява має статус "Зареєстровано в ЄДЕБО".
Важливі дати
Якщо вступник отримав рекомендацію за результатами адресного розміщення:
- до 18:00 9 серпня - потрібно підтвердити вибір місця навчання;
- до 23:59:59 11 серпня - заклад має зарахувати вступника.
Якщо рекомендацію не було надано:
- не раніше 00:00:01 12 серпня - заклад може надати рекомендацію на контракт;
- вступник має виконати умови зарахування у строк, визначений самим закладом.
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