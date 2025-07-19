Заяви вже почали приймати: що треба знати, щоб вступити в омріяний виш у 2025 році

19 липня розпочали прийом заявок через електронні кабінети на вступ до університетів. Цьогоріч можна подати до 15 заяв: 5 - на бюджет, 10 - на контрактну форму навчання.

РБК-Україна із посиланням на публікацію " Освіта.юа " ділиться алгоритмом вступу, який потрібно знати усім абітурієнтам.

Подання заяв

Заяви можна подавати з 19 липня до 1 серпня. Максимальна кількість - 5 заяв на бюджетні місця (державне або регіональне замовлення) і до 10 заяв на контракт.

При цьому всі заяви подаються з визначенням пріоритетності - від 1 (найбажаніший варіант) до 15 (найменш бажаний). Змінити пріоритетність після подання неможливо.

У цей же період - до 31 липня - проходять медогляди та інші доконкурсні процедури, передбачені умовами відбору для певних спеціальностей.

Рейтингові списки

Формування рейтингових списків та рекомендації до зарахування на бюджет відбувається до 6 серпня.

Рейтинг формується за категоріями вступників:

за співбесідою (якщо є таке право);

за квотою-2;

за квотою-1;

на загальних умовах.

У списках враховується конкурсний бал, пріоритетність заяв, оцінка з предмета з найбільшим коефіцієнтом та результати мотиваційного листа. Вступники, рекомендовані до зарахування, мають виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.

Автоматичне коригування списків

Рейтинг коригується автоматично згідно з пріоритетами, зазначеними вступниками. Рекомендацію отримує заявка з найвищим пріоритетом, нижчі анулюються. Це дозволяє іншим вступникам із нижчими балами отримати шанс на бюджет.

Коригування тривають до моменту заповнення всіх бюджетних місць. Якщо вступник потрапляє на бюджет за нижчим пріоритетом, він зберігає шанс бути переведеним на спеціальність із вищим пріоритетом, якщо місце звільниться.

У випадку, коли абітурієнт не отримав рекомендацію за обраною заявою через кваліфікаційний мінімум, йому можуть запропонувати бюджетне місце в іншому виші, де прохідний бал відрізняється не більше ніж на 5 балів.

Оприлюднення списків і зарахування

Кінцевий список рекомендованих вступників опублікують не пізніше 6 серпня на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. До 18:00 9 серпня вступники мають підтвердити вибір - в електронному кабінеті або особисто в університеті. У разі невиконання вимог до зарахування право на бюджет втратиться, але залишиться можливість вступити на контракт.

Рекомендація, яка не була підтверджена, анулюється, а місце переходить іншому вступнику. Зарахування на бюджет і контрактні місця проводиться до 11 серпня.

Контрактна форма

Після зарахування на бюджет стартує зарахування на контракт. Це може відбуватися на основі НМТ, творчого конкурсу чи вступних випробувань (залежно від спеціальності). Переведення на вакантні бюджетні місця для зарахованих на контракт відбудеться не пізніше 18 серпня.

Списки рекомендованих на контракт публікують не раніше 11 серпня. Зарахування на контракт і за рахунок державних пільгових кредитів триватиме до 30 серпня 2025 року.