Бюджет-2026 передбачає підвищення зарплат вчителям майже на третину

Прийняття держбюджету на 2026 рік

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Свої голоси "за" за прийняття документа у другому читанні та в цілому віддали 257 народних депутатів.

Доходи бюджету складуть 2,918 трлн гривень при витратах у 4,781 трлн гривень. Пріоритет - оборона та соціальна сфера. Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП.

Більша частина грошей піде на армію - 2,8 трлн гривень, що становить майже 60% усіх видатків.

Зазначимо, проєкт держбюджету України на наступний рік був схвалений урядом та поданий до парламенту у вересні.

31 жовтня 2025 року Рада підтримала документ у першому читанні за основу. Після цього Кабінет міністрів доопрацював його з урахуванням рекомендацій профільного Комітету ВРУ.

За Бюджетним кодексом Верховна Рада повинна була ухвалити держбюджет у другому читанні до 20 листопада. Прийняття в цілому мало відбутись не пізніше 1 грудня 2025 року (конституційна вимога для набрання чинності з 1 січня).