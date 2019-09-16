Бюджет-2020: Раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде предусмотреть расходы на национальную безопасность и оборону в объеме 245 791,8 млн грн. Об этом указано в проекте, опубликованном на сайте парламента.

Указанная сумма составляет 5,4% ВВП.

В частности, предлагается предусмотреть:

207 805,7 млн грн - расходы по бюджетным программам Минобороны, других субъектов сектора безопасности и обороны (из них по общему фонду - 194 796,0 млн грн или на уровне 2019 года с учетом решений Кабинета министров Украины о передаче бюджетных назначений);

10 000,0 млн грн - государственные гарантии;

27 986,1 млн грн - дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению СНБО.

Кроме того, расходы по общему фонду предлагается направить, в частности, на:

денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) - 127 044,3 млн грн;

медикаменты и перевязочные материалы - 587,6 млн грн;

продукты питания - 4 582,3 млн грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 4 446,4 млн грн;

создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники - 29 817,8 млн грн;

выплату единоразового пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие социальные выплаты - 4 336,0 млн грн;

строительство (приобретение) жилья - 1 822,9 млн гривен.

Напомним, ранее глава Минфина Оксана Маркарова анонсировала, что Кабмин планирует заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Она подчеркивала, что есть отдельная новая статья - средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как писало РБК-Украина, сегодня на сайте Рады появился проект госбюджета на 2020 год.

Добавим также, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что бюджет на следующий год Кабмин презентует в парламенте в пятницу, 20 сентября.