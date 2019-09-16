Бюджет-2020: Раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП

В частности, на нацбезопасность и оборону Минобороны предлагается выделить более 200 млрд гривен
В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде предусмотреть расходы на национальную безопасность и оборону в объеме 245 791,8 млн грн. Об этом указано в проекте, опубликованном на сайте парламента.
Указанная сумма составляет 5,4% ВВП.
В частности, предлагается предусмотреть:
Кроме того, расходы по общему фонду предлагается направить, в частности, на:
Напомним, ранее глава Минфина Оксана Маркарова анонсировала, что Кабмин планирует заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне. Она подчеркивала, что есть отдельная новая статья - средства, которые должны быть перераспределены Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Как писало РБК-Украина, сегодня на сайте Рады появился проект госбюджета на 2020 год.
Добавим также, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что бюджет на следующий год Кабмин презентует в парламенте в пятницу, 20 сентября.