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Кабмин планирует значительно поднять акциз на сигареты

Новости » Экономика    16.09.2019 - 15:08
Кабмин планирует значительно поднять акциз на сигареты
Фото: Сигаретный киоск (УНИАН)

Акциз вырастет еще на 20%

Специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2020 году вырастет на 20% - с 756 грн за до 907,2 грн за 1000 штук. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20% - с 1213,61 грн до 1213,61 грн за 1000 шт.

Кабмин планирует значительно поднять акциз на сигаретыhttps://zakon.rada.gov.ua

Напомним, ставки акцизного налога на табачные изделия повышаются в Украине с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Налоговый кодекс. Согласно закону, ставки акцизного налога выросли на 9%.

Ранее НБУ прогнозировал, что стоимость табачной продукции будет расти ускоренными темпами в связи с дальнейшим повышением ставок акцизных сборов. Согласно прогнозу, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%,

Отметим, по данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине за 2018 год выросли на 9,8%. Цены на сигареты за год выросли на 23-27%.

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