Бюджет-2020: Раді пропонують передбачити видатки на оборону в обсязі 5,4% ВВП

Зокрема, на нацбезпеку та оборону Міноборони пропонується виділити понад 200 млрд гривень
У проекті державного бюджету України на 2020 рік Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді передбачити видатки на національну безпеку та оборону в обсязі 245 791,8 млн грн. Про це вказано у проекті, опублікованому на сайті парламенту.
Вказана сума складає 5,4 % ВВП.
Зокрема передбачається передбачити:
Крім того, видатки по загальному фонду пропонується спрямувати, зокрема, на:
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну Оксана Маркарова анонсувала, що Кабмін планує закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони. Вона підкреслювала, що є окрема нова стаття - кошти, які повинні бути перерозподілені Радою національної безпеки і оборони України.
Як писало РБК-Україна, сьогодні на сайті Ради з'явився проект держбюджету на 2020 рік.
Додамо також, спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що бюджет на наступний рік Кабмін презентує ц парламенті в п'ятницю, 20 вересня.