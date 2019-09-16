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Бюджет-2020 не предусматривает изменений в Налоговом кодексе

Новости » Политика    16.09.2019 - 14:35
Бюджет-2020 не предусматривает изменений в Налоговом кодексе
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Впервые госбюджет не будет изменять Налоговый кодекс Украины

Государственный бюджет Украины на 2020 год не предусматривает изменений в Налоговом кодексе. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Верещук, новый бюджет впервые в Украине не будет влиять на Налоговый кодекс. Ранее представители правительства сменяли налоги во время принятия проекта Государственного бюджета на следующий год.

"Какая новация этого бюджета. Бюджет 2020 впервые за всю историю бюджетирования в Украине позволяет не изменять налоговую базу. Мы не будем вносить изменения в Налоговый кодекс Украины", - заявила Верещук.

По мнению нардепа, таким образом бюджет следующего года будут реалистичным. Хотя Верховная рада уже предусмотрела поступления в бюджет дополнительных средств, которые поступят от уплаты штрафов.

"Штрафы от нарушений на автодорогах мы заложили уже в 9 созыве. Они будут направлены в дорожный фонд и пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры. Но мы не можем рассчитывать, какая это будет сумма штрафов, не можем их показать. Поэтому решено принять реалистичный бюджет, который будет соответствовать макроэкономическим показателям, которые есть. Он сбалансированный", - добавила она.

Напомним, 16 сентября Кабинет министров Украины внес в Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2020 год.

Согласно проекту бюджета, среднемесячная номинальная заработная плата (брутто) работников в Украине в 2020 году составит 12 043 грн.

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