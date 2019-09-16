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В бюджете-2020 предусмотрели средства на перепись населения

Новости » Политика    16.09.2019 - 14:13
В бюджете-2020 предусмотрели средства на перепись населения
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, Раде предлагают предусмотреть финансирование политических партий и проведение местных выборов

В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров Украины заложил средства на проведение переписи населения. Об этом свидетельствует проект бюджета-2020, опубликованный на сайте Верховной рады.

В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предлагается предусмотреть Раде в объеме 3 441,6 млн гривен, в том числе капитальные расходы - 1 591,5 млн гривен.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрены расходы на проведение в соответствии с законодательством очередных местных выборов в объеме 2 155,0 млн гривен и расходы на финансирование политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине" в объеме 1 034,4 млн гривен.

Напомним, Кабмин затормозит повышение минимальных пенсий в 2020 году, о чем свидетельствует проект государственного бюджета, который опубликован на сайте ВР. Так, минимальная пенсия вырастет всего на 8%.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня на сайте Верховной рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год. Сам документ без текста был зарегистрирован в воскресенье, 15 сентября.

Добавим также, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что бюджет 2020 будет представлен в парламенте в пятницу, 20 сентября.

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