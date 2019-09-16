Кабмин внес в Раду изменения в Бюджетный кодекс в рамках бюджета-2020

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин внес изменения 16 сентября

Кабинет министров внес в Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2020 год. Об этом говорится на сайте Рады.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, вчера Кабинет министров внес в Раду законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

Отметим, что Кабмин предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2020 год на пленарной неделе с 17 по 20 сентября.

РБК-Украина писало, ранее Гончарук сообщил, что новый Кабинет министров ставит себе задачи в 40% роста ВВП на следующие 5 лет.