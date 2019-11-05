Кабмин заложил на ремонт дорог более 70 млрд гривен в бюджете-2020

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Гончарука, эта сумма является рекордной

В проекте государственного бюджета на 2020 год Кабинет министров Украины заложил на ремонт дорог 73,7 млрд гривен. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, эта сумма является рекордной.

"В следующем году мы закладываем рекордную сумму на строительство дорог - 73,7 млрд гривен", - заявил Гончарук.

По его словам, правительство будет искать инвесторов, которые будут развивать инфраструктуру вокруг аэропортов.

По его словам, правительство будет искать инвесторов, которые будут развивать инфраструктуру вокруг аэропортов.

"Кроме аэропортов, мостов... в следующем году мы найдем средства на развитие инфраструктуры на Днепре. Это наша большая артерия, которую нужно начать возрождать", - сказал глава Кабмина.

Напомним, Кабинет министров Украины представляет подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении.

Добавим также, по словам Гончарука, законопроект о государственном бюджете-2020 предусматривает повышение пенсий на размер индексации. По его словам, пенсии в 2020 году будут проиндексированы, но вырастут незначительно.

Кроме того, премьер подчеркнул, что Кабинет министров увеличил расходы на социальную сферу в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению. Согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд гривен.