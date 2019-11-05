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Кабмин представляет проект бюджета-2020

Новости » Политика     05.11.2019 - 11:26
Кабмин представляет проект бюджета-2020
Фото: премьер-министр Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Бюджет-2020 подготовили ко второму чтению

Кабинет министров Украины представляет подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете-2020. РБК-Украина следит за презентацией основных показателей на следующий год.

Напомним, 18 октября Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Примечательно, что в бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли.

Ранее также стало известно, что бюджет-2020 получил более 2,5 тыс. поправок ко второму чтению. Отметим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что бюджет будет принят в соответствии с графиком, а министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что проект госбюджета-2020 подадут на второе чтение не позднее 3 ноября.

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