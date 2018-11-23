Бюджет-2019: комитет ВР поддержал принятие изменений в Налоговый кодекс

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рабочая группа налогового комитета начала заседание еще утром 22 ноября

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы парламента, рассмотрение проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс начнется через полчаса.

"Только полчаса назад комитет принял решение", - заявил Парубий.

Добавим также, заключение комитета ко второму чтению опубликовано на сайте Рады.

"Сокращенный текст: протокол№95 рекомендовать Верховной раде Украины законопроект реестр. №9260 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений комитета. Формализованный текст: принять во втором чтении и в целом", - говорится в заключении.

Напомним, ранее глава комитета Нина Южанина заявила, что по состоянию на 12:19 четверга бюджетообразующий законопроект №9260 об изменениях в Налоговый кодекс получил уже более 400 поправок от нардепов. Однако парламентарий не могла точно сказать, сколько всего правок поступит.

Затем РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 17:00 рабочая группа комитета рассмотрела лишь 300 поданных поправок.

"Заседание комитета по Налоговому кодексу еще даже не начиналось. Ведь согласно закону поправки в Налоговый кодекс должны подаваться не до 14:00, а до конца рабочего дня Верховной рады, то есть, до 18:00. Поправки все валятся и валятся", - отмечала член налогового комитета Татьяна Острикова.

Подчеркнем, первый закон из пакета бюджета-2019 №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" Рада одобрила еще в 17:00.