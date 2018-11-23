Бюджет-2019: комітет ВР підтримав прийняття змін до Податкового кодексу

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Робоча група податкового комітету почала засідання ще зранку 22 листопада

Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави парламенту, розгляд проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу розпочнеться через півгодини.

"Тільки півгодини тому комітет прийняв рішення", - заявив Парубій.

Додамо також, висновок комітету до другого читання опублікований на сайті Ради.

"Скорочений текст: протокол№95 рекомендувати Верховній раді України законопроект реєстр. №9260 прийняти у другому читанні та у цілому, як закон з урахуванням пропозицій комітету. Формалізований текст: прийняти в другому читанні та в цілому", - сказано у висновку.

Нагадаємо, раніше глава комітету Ніна Южаніна заявила, що станом на 12:19 четверга бюджетоутворюючий законопроект №9260 про зміни до Податкового кодексу отримав вже більше 400 поправок від нардепів. Однак парламентар не могла точно сказати, скільки всього правок надійде.

Потім РБК-Україна повідомляло, що станом на 17:00 робоча група комітету розглянула лише 300 поданих поправок.

"Засідання комітету щодо Податкового кодексу ще навіть не починалося. Адже відповідно до закону поправки до Податкового кодексу повинні подаватися не до 14:00, а до кінця робочого дня Верховної Ради, тобто, до 18:00. Поправки все валяться і валяться", - відзначала член податкового комітету Тетяна Острікова.

Підкреслимо, перший закон з пакету бюджету-2019 №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу" Рада схвалила ще о 17:00.