Рабочая группа комитета Рада рассмотрела только 300 правок в Налоговый кодекс

Фото: Татьяна Острікова Виталий Носач (РБК-Украина)

Рассмотрение бюджета затягивается, депутаты не успевают рассмотреть поправки к законопроектам

Налоговый комитет не успел в перерыве между заседаниями Рады рассмотреть все правки к бюджетообразующему законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс. Рабочая группа комитета рассмотрела лишь 300 поданных поправок. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила член комитета Татьяна Острикова.

"С утра проходит заседание рабочей группы Налогового комитета. Мы успели рассмотреть лишь около 300 поправок к проекту изменений в Налоговом кодексе. Теперь у нас еще новая таблица, где их еще больше. В целом более 400 поправок", - рассказала Острікова.

По словам нардепа, по состоянию на 17:00 комитет начал рассмотрение бюджетообразующего законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

"Заседание комитета по Налоговому кодексу еще даже не начиналось. Ведь согласно закону поправки в Налоговый кодекс должны подаваться не к 14:00, а до конца рабочего дня Верховной рады, то есть, до 18:00. Поправки все валятся и валятся", - сообщила Острикова.

Напомним, утром 22 ноября Верховная рада Украины с третьего раза поддержала продолжение заседания парламента до принятия законопроекта №9000 "О государственном бюджете Украины".

Как сообщало РБК-Украина, около 17:00 Рада приняла первый закон из пакета бюджета-2019. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".