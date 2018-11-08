Рада планирует повысить акциз на сигареты

Предлагается установить нулевую ставку акциза на этиловый спирт для производства пищевого уксуса и парфюмерно-косметической продукции
Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", необходимых для принятия проекта госбюджета на 2019 год, передает корреспондент РБК-Украина.
Документ после ряда неудачных голосований поддержали 233 нардепа.
Законопроектом предполагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году). При этом предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.
Так, для обеспечения контроля за целевым использованием спирта планируется установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предусмотреть, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы.
Кроме того, устанавливается, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.
Документом предлагается повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну).
Кроме того, планируется увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2% и для железной руды - на 0,8%; увеличить ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.
Также в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего. Для этого планируется отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП, - ред.) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования).
Также документом предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро.
Согласно проекту, предусматривается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях.
"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро", - говорится в пояснительной записке к закону.
Также предлагается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.
Напомним, Кабмин внес в Раду данный проект закона 5 ноября.
Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Рада провалила закон об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагалось повысить акциз на алкоголь и сигареты на 9% с января 2019 года.
Парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы поддержали в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. В тот же день нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", проект со второго раза поддержали 244 депутата ВР.