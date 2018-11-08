Рада планирует повысить акциз на сигареты

Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Предлагается установить нулевую ставку акциза на этиловый спирт для производства пищевого уксуса и парфюмерно-косметической продукции

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", необходимых для принятия проекта госбюджета на 2019 год, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ после ряда неудачных голосований поддержали 233 нардепа.

Акцизы

Законопроектом предполагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9 процентов (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году). При этом предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

Так, для обеспечения контроля за целевым использованием спирта планируется установить перечень требований к предприятиям, которые получают спирт по нулевой ставке акцизного налога, и предусмотреть, что такие предприятия должны быть оборудованы расходомерами полученного спирта и расходомерами объема произведенной продукции, информация с которых ежедневно передается в контролирующие органы.

Кроме того, устанавливается, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.

Документом предлагается повысить с 1 января 2019 года ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну и предусмотреть поэтапное повышение ставки до уровня 30 грн/тонну в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/тонну).

Кроме того, планируется увеличить ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2% и для железной руды - на 0,8%; увеличить ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Также в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего. Для этого планируется отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЭАРП, - ред.) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования).

Стоимость безналоговых посылок

Также документом предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро.

Согласно проекту, предусматривается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз в Украину товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях.

"Для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии 2019 года налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 150 евро", - говорится в пояснительной записке к закону.

Также предлагается признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.

Напомним, Кабмин внес в Раду данный проект закона 5 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 октября Рада провалила закон об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагалось повысить акциз на алкоголь и сигареты на 9% с января 2019 года.

Парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы поддержали в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. В тот же день нардепы одобрили за основу в первом чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", проект со второго раза поддержали 244 депутата ВР.