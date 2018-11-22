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Проект изменений в Налоговый кодекс получил более 400 правок, - Южанина

Новости » Политика    22.11.2018 - 12:19
Проект изменений в Налоговый кодекс получил более 400 правок, - Южанина
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Бюджет-2019 будут рассматривать после изменений в Налоговый кодекс

Бюджетообразующий законопроект № 9260 об изменениях в Налоговый кодекс получил уже более 400 поправок от народных депутатов. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, данный законопроект получил более 400 поправок.

"Пока не знаю, сколько их будет в целом. Сейчас продолжается работа рабочей группы комитета", - омтетила Южанина.

В то же время спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал нардепов подать правки в законопроект изменений в Налоговый кодекс до 14:00.

"После этого я обращусь в комитет налоговой политики провести заседание с 14:00 до 16:00, чтобы мы после обеда могли перейти к рассмотрению Налогового кодекса. И уже потом - госбюджет", - заявил Парубий.

Отметим, 8 ноября Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №9260 относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, который, в частности, предусматривает повышение акциза на табачные изделия на 9%.

 

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