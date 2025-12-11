Був готовий захищатися. Британському флоту довелося взяти під конвой субмарину РФ

Королівський флот Великої Британії відстежив російський підводний човен класу "Краснодар" у Ла-Манші. Інцидент підкреслює зростаюче напруження у водах Британії та готовність уряду захищати національні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Королівський флот заявив, що танкер Tidesurge та гелікоптер Merlin відстежували підводний човен та її буксир "Алтай" під час триденної операції. Він рухався з Північного моря через Дуврську протоку і далі через Ла-Манш.

У повідомленні флоту йдеться, що він був готовий перейти до протичовнових операцій , якщо "Краснодар" зануриться. П ісля проходу човна до північного заходу Франції стеження було передано союзникам з НАТО.

За даними уряду, кількість російських суден, які загрожують водам Великої Британії, зросла на 30% за останні два роки, хоча Росія звинувачує Британію у провокаціях.

Цього тижня міністр оборони Джон Гілі анонсував програму "Атлантичний бастіон", спрямовану на захист підводних кабелів та трубопроводів від російських загроз .

Водночас критики сумніваються у ресурсах флоту для ефективного виконання завдання.

Британська сторона стверджує, що російське судно використовувалося для розвідки та картографування підводних кабелів.

"Ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І ми готові", - підкреслив Гілі.

Російське посольство відреагувало, закликаючи Велику Британію не загострювати ситуацію на європейському континенті .

Інцидент із "Краснодаром" є не поодиноким випадком активності російського флоту в британських водах. Місяць тому російський розвідувальний корабель спрямовував лазери на пілотів Королівських ВПС , які його відстежували.