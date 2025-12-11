ua en ru
Был готов защищаться. Британскому флоту пришлось взять под конвой субмарину РФ

Великобритания, Четверг 11 декабря 2025 22:16
Был готов защищаться. Британскому флоту пришлось взять под конвой субмарину РФ Фото: российская подводная лодка класса "Краснодар" (wikimedia.org)
Автор: Сергей Козачук

Королевский флот Великобритании отследил российскую подводную лодку класса "Краснодар" в Ла-Манше. Инцидент подчеркивает растущее напряжение в водах Британии и готовность правительства защищать национальные интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Королевский флот заявил, что танкер Tidesurge и вертолет Merlin отслеживали подводную лодку и ее буксир "Алтай" во время трехдневной операции. Она двигалась из Северного моря через Дуврский пролив и далее через Ла-Манш.

В сообщении флота говорится, что он был готов перейти к противолодочным операциям, если "Краснодар" погрузится. После прохода лодки к северо-западу Франции слежение было передано союзникам по НАТО.

По данным правительства, количество российских судов, которые угрожают водам Великобритании, выросло на 30% за последние два года, хотя Россия обвиняет Британию в провокациях.

На этой неделе министр обороны Джон Хили анонсировал программу "Атлантический бастион", направленную на защиту подводных кабелей и трубопроводов от российских угроз.

В то же время критики сомневаются в ресурсах флота для эффективного выполнения задачи.

Британская сторона утверждает, что российское судно использовалось для разведки и картографирования подводных кабелей.

"Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И мы готовы", - подчеркнул Хили.

Российское посольство отреагировало, призывая Великобританию не обострять ситуацию на европейском континенте.

Инцидент с "Краснодаром" является не единичным случаем активности российского флота в британских водах. Месяц назад российский разведывательный корабль направлял лазеры на пилотов Королевских ВВС, которые его отслеживали.

Программа "Атлантический бастион" стала реакцией на растущие угрозы российского флота и кибернетические атаки на британские учреждения. Напряженность в водах Ла-Манша отражает более широкий контекст растущего напряжения между Великобританией и Россией.

Напомним, что в октябре прошлого года в Ла-Манш вошло российское судно с опасным грузом, которое тогда окрестили "плавучей бомбой".

В начале этого года Великобритания снова зафиксировала активность российских сил в проливе, заметив российский разведывательный корабль.

А в ноябре министр обороны Джон Хили сообщил, что у берегов Шотландии находится еще одно российское судно, вероятно занятое сбором данных о подводной инфраструктуре, за которым ведется пристальная слежка.

