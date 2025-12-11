Был готов защищаться. Британскому флоту пришлось взять под конвой субмарину РФ

Королевский флот Великобритании отследил российскую подводную лодку класса "Краснодар" в Ла-Манше. Инцидент подчеркивает растущее напряжение в водах Британии и готовность правительства защищать национальные интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Королевский флот заявил, что танкер Tidesurge и вертолет Merlin отслеживали подводную лодку и ее буксир "Алтай" во время трехдневной операции. Она двигалась из Северного моря через Дуврский пролив и далее через Ла-Манш.

В сообщении флота говорится, что он был готов перейти к противолодочным операциям , если "Краснодар" погрузится. После прохода лодки к северо-западу Франции слежение было передано союзникам по НАТО.

По данным правительства, количество российских судов, которые угрожают водам Великобритании, выросло на 30% за последние два года, хотя Россия обвиняет Британию в провокациях.

На этой неделе министр обороны Джон Хили анонсировал программу "Атлантический бастион", направленную на защиту подводных кабелей и трубопроводов от российских угроз .

В то же время критики сомневаются в ресурсах флота для эффективного выполнения задачи.

Британская сторона утверждает, что российское судно использовалось для разведки и картографирования подводных кабелей.

"Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И мы готовы", - подчеркнул Хили.

Российское посольство отреагировало, призывая Великобританию не обострять ситуацию на европейском континенте .

Инцидент с "Краснодаром" является не единичным случаем активности российского флота в британских водах. Месяц назад российский разведывательный корабль направлял лазеры на пилотов Королевских ВВС , которые его отслеживали.