Был готов защищаться. Британскому флоту пришлось взять под конвой субмарину РФ
Королевский флот Великобритании отследил российскую подводную лодку класса "Краснодар" в Ла-Манше. Инцидент подчеркивает растущее напряжение в водах Британии и готовность правительства защищать национальные интересы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Королевский флот заявил, что танкер Tidesurge и вертолет Merlin отслеживали подводную лодку и ее буксир "Алтай" во время трехдневной операции. Она двигалась из Северного моря через Дуврский пролив и далее через Ла-Манш.
В сообщении флота говорится, что он был готов перейти к противолодочным операциям, если "Краснодар" погрузится. После прохода лодки к северо-западу Франции слежение было передано союзникам по НАТО.
По данным правительства, количество российских судов, которые угрожают водам Великобритании, выросло на 30% за последние два года, хотя Россия обвиняет Британию в провокациях.
На этой неделе министр обороны Джон Хили анонсировал программу "Атлантический бастион", направленную на защиту подводных кабелей и трубопроводов от российских угроз.
В то же время критики сомневаются в ресурсах флота для эффективного выполнения задачи.
Британская сторона утверждает, что российское судно использовалось для разведки и картографирования подводных кабелей.
"Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И мы готовы", - подчеркнул Хили.
Российское посольство отреагировало, призывая Великобританию не обострять ситуацию на европейском континенте.
Инцидент с "Краснодаром" является не единичным случаем активности российского флота в британских водах. Месяц назад российский разведывательный корабль направлял лазеры на пилотов Королевских ВВС, которые его отслеживали.
Программа "Атлантический бастион" стала реакцией на растущие угрозы российского флота и кибернетические атаки на британские учреждения. Напряженность в водах Ла-Манша отражает более широкий контекст растущего напряжения между Великобританией и Россией.
Напомним, что в октябре прошлого года в Ла-Манш вошло российское судно с опасным грузом, которое тогда окрестили "плавучей бомбой".
В начале этого года Великобритания снова зафиксировала активность российских сил в проливе, заметив российский разведывательный корабль.
А в ноябре министр обороны Джон Хили сообщил, что у берегов Шотландии находится еще одно российское судно, вероятно занятое сбором данных о подводной инфраструктуре, за которым ведется пристальная слежка.