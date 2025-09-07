UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Я був там два тижні тому: Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну

Фото: спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія завдала потужного удару по Кабінету міністрів України в Києві, що свідчить про небезпечну ескалацію конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

"Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару по війні по офісах Кабінету міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.

Він згадав, що лиш два тижні тому він з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко перебував в цій будівлі.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації подій, які виходять з-під контролю. Саме тому президент (США Дональд, - ред.) Трамп працює над припиненням цієї війни. Цей удар не був сигналом того, що Росія хоче дипломатично закінчити цю війну", - зазначив спецпредставник президента США.

Обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких були як крилаті, так і балістичні ракети й дрони.

У Києві дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста.

ЗМІ пишуть, що удар по Кабміну може свідчити про "прорив найпотужнішої системи ППО" у Києві.

Зауважимо, що ще вранці 7 вересня прем'єр-міністр Свириденко показала, як виглядає зсередини будівля Кабміну після атаки росіян.

Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Варто зауважити, що у Кременчуці, де був пошкоджений міст через Дніпро, рух уже відновили.

Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКіт КеллогВійна Росії проти України