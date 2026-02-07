Бурштинська ТЕС "на нулі" після російської атаки, - мер

Бурштинська теплоелектростанція у місті Бурштин Івано-Франківської області після масованої атаки російських окупантів 7 лютого зупинила роботу. Об'єкт зазнав серйозних пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Бурштина Василя Андрієшина.
За словами мера, окупанти били по Бурштину з 3 ночі до 9 ранку. Атакували місто та Бурштинську ТЕС ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками. Станція досі не працює.
"Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає", - сказав він.
Андрієшин додав, що внаслідок теракту РФ у місті досі немає водопостачання та опалення. Воду почнуть давати "через кілька годин", а от відновлення постачання тепла у місті можливо тільки після повного з'ясування ситуації на ТЕС.
Водночас мер додав, що головні проблеми будуть із постачанням тепла та води у приватний житловий сектор міста. З багатоповерховою забудовою ситуація легше.
Нагадаємо, що 7 лютого російські окупанти били переважним чином по енергетичній інфраструктурі заходу України. Через це ситуація з енергетикою в західних регіонах залишається надзвичайно складною. Зокрема в Івано-Франківську вже попередили, що можуть діяти тривалі та жорсткі графіки відключень.
В ніч на 7 лютого російські окупанти вчергове масовано атакували Україну. Ворог запустив понад 400 дронів та близько 40 ракет різних типів. ППО знищила більшість цілей, але є влучання.
За даними Міненего, основною основною ціллю ворога була енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зокрема теракти РФ були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ - ключовим елементам української енергомережі.
Через атаку українські атомні електростанції тимчасово зменшили генерацію. Детальніше про загальні наслідки масованого теракту РФ - у матеріалі РБК-Україна.