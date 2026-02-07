Бурштынская ТЭС "на нуле" после российской атаки, - мэр

По словам мэра, оккупанты били по Бурштыну с 3 ночи до 9 утра. Атаковали город и Бурштынскую ТЭС ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками. Станция до сих пор не работает.

"В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает", - сказал он.

Андриешин добавил, что в результате теракта РФ в городе до сих пор нет водоснабжения и отопления. Воду начнут давать "через несколько часов", а вот возобновление поставок тепла в городе возможно только после полного выяснения ситуации на Бурштынской ТЭС. Теоретически, отопление в здания начнут давать через 48 часов.

Также опубликовано сообщение городского совета о проведении заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Будет обеспечена круглосуточная работа пунктов несокрушимости, если не будет электричества - вместе с ГСЧС будут разворачиваться дополнительные мобильные пункты.

Кроме этого, принято решение по отоплению. Если не удастся восстановить централизованное теплоснабжение, будет осуществлен переход на газовые котельные.

В течение суток будут запущены котельные мощностью 8 МВт и 10 МВт. Но работа котельных будет предусматривать исключительно поставки тепла - без горячей воды. Поэтому в многоэтажной застройке и частном секторе отключат горячее водоснабжение.