Бурштин на Прикарпатті залишився без тепла після обстрілу

Бурштин Івано-Франківської області залишився без тепла після обстрілу 17 листопаду. У місті знаходиться Бурштинська ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Facebook.

Адреси "Пунктів незламності" можна знайти за посиланням.

Онищук додала, що на території міста працюють 10 "Пунктів незламності". Там люди можуть зігрітись та зарядити мобільні пристрої.

"Наразі в області відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині", - зазначив голова ОВА.

Масштабна атака

Сьогодні Росія завдала комбінованого удару по Україні після тримісячної перерви. Окупанти випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

За словами президента Володимира Зеленського, винищувачі F-16 збили 10 повітряних цілей під час масштабної атаки.

Під ударом ворога були об'єкти генерації, зокрема ТЕС, та об’єкти передачі електроенергії. По Україні вводили аварійні відключення світла. Найважча ситуація зі світлом в Одесі.

Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Що відомо про наслідки масштабної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.