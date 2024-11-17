Бурштын на Прикарпатье остался без тепла после обстрела

Бурштын Ивано-Франковской области остался без тепла после обстрела 17 ноября. В городе находится Бурштынская ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Facebook.

Адреса "Пунктов несокрушимости" можно найти по ссылке.

Онищук добавила, что на территории города работают 10 "Пунктов несокрушимости". Люди могут согреться и зарядить мобильные устройства.

"В настоящее время в области отключений света нет. Однако из-за обстрела прекращено теплоснабжение в Бурштыне", - отметил глава ОВА.

Масштабная атака

Сегодня Россия нанесла комбинированный удар по Украине после трехмесячного перерыва. Оккупанты выпустили 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 целей.

По словам президента Владимира Зеленского, истребители F-16 сбили 10 воздушных целей во время масштабной атаки.

Под ударом врага находились объекты генерации, в частности ТЭС, и объекты передачи электроэнергии. В Украине вводили аварийные отключения света. Самая тяжелая ситуация со светом в Одессе.

Зафиксированы попадания в Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Что известно о последствиях масштабной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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