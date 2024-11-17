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По Україні почали скасовувати аварійні відключення світла: що відомо

Україна, Неділя 17 листопада 2024 11:28
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По Україні почали скасовувати аварійні відключення світла: що відомо Фото: по Україні почали скасовувати аварійні відключення світла 17 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні почали скасовувати аварійні відключення світла. Вони були запроваджені через масовану атаку рФ по Україні 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, обленерго, ДТЕК, Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, Telegram голови Кіровоградської ОВ Андрія Райковича.

Зокрема, за вказівкою "Укренерго", екстрені відключення світла скасовані в Києві. До того ж, як повідомляють в обленерго, відключення вже не діють у Харківській, Сумській областях.

Також відключення світла скасовані і на Черкащині. Крім того, за даними ДТЕК, світло також повернули мешканцям Київської, Дніпропетровської, Донецької областей.

Масована атака РФ по Україні

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом в Одесі.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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