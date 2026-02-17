Було влучання в багатоповерховий будинок, є двоє постраждалих: ворог атакував Одесу дронами

В Одесі зафіксовано нові руйнування після ворожої атаки. Пошкоджено цивільні об'єкти та інфраструктуру, на місцях працюють екстрені служби, відомо про постраждалих.

Наслідки удару по Одесі

Унаслідок атаки по Одесі в ніч на 17 лютого пошкоджено об'єкт інфраструктури та низку цивільних будівель. В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. Вогонь охопив частину багатоповерхівки, на місці оперативно почали роботу рятувальники.

В іншому районі зафіксовано руйнування комерційних приміщень. Пошкоджено магазин і станцію технічного обслуговування. Фахівці обстежують територію і встановлюють обсяг завданих збитків.

Є постраждалі

За попередньою інформацією, відомо про двох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога. Стан уточнюється.

На місцях продовжують працювати всі профільні служби. Рятувальники, медики та комунальні бригади ліквідовують наслідки атаки та забезпечують безпеку жителів. Інформація про масштаби руйнувань і можливі додаткові пошкодження уточнюється.

Коментар очевидця подій і кореспондента РБК-Україна

Перший вибух стався раптово, ніщо не говорило і не вказувало на початок ворожої атаки. Моніторингові канали почали повідомляти про те, що безпілотники прямують на місто на дуже маленькій висоті.

Конкретно під удар потрапив Київський район міста, більше відомий як Таїрове. Зачепило також й інші райони.

Унаслідок ворожої атаки повністю згорів магазин, пошкоджено косметологічний салон, гаражний кооператив. Осколок також влучив у багатоповерховий житловий будинок, про наслідки удару там нічого не відомо.

Після першого удару багато жителів прилеглих будинків пішли в гаражі, щоб забрати свої автомобілі з-під обстрілу. Унаслідок щонайменше одна людина дістала осколкові поранення після подальшого удару, її забрала бригада швидкої допомоги.

Розбір завалів і ліквідація наслідків триває на момент публікації матеріалу. Більш точна інформація буде відома пізніше від офіційних джерел.

Відомо, що внаслідок обстрілу в Київському районі зникла електрика, водопостачання та опалення.