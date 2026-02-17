Было попадание в многоэтажный дом, есть двое пострадавших: враг атаковал Одессу дронами

В ночь на 17 февраля Россия атаковала Одессу ударными дронами. Беспилотники шли на очень низко высоте и первые взрывы раздались до объявления сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Сергея Лысака в сети Telegram.
Читайте также: РФ хочет болезненно ударить по украинцам в последние морозы, - Зеленский
В Одессе зафиксированы новые разрушения после вражеской атаки. Повреждены гражданские объекты и инфраструктура, на местах работают экстренные службы, известно о пострадавших.
В результате атаки по Одессе в ночь на 17 февраля поврежден объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий. В одном из районов города произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Огонь охватил часть многоэтажки, на месте оперативно начали работу спасатели.
В другом районе зафиксированы разрушения коммерческих помещений. Повреждены магазин и станция технического обслуживания. Специалисты обследуют территорию и устанавливают объем нанесенного ущерба.
По предварительной информации, известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние уточняется.
На местах продолжают работать все профильные службы. Спасатели, медики и коммунальные бригады ликвидируют последствия атаки и обеспечивают безопасность жителей. Информация о масштабах разрушений и возможных дополнительных повреждениях уточняется.
Первый взрыв случился внезапно, ничто не говорило и не указывало на начало вражеской атаки. Мониторинговые каналы начали сообщать о том, что беспилотники следуют на город на очень маленькой высоте.
Конкретно под удар попал Киевский район города, больше известен как Таирово. Зацепило также и другие районы.
В результате вражеской атаки полностью сгорел магазин, поврежден косметологический салон, гаражный кооператив. Осколок также попал в многоэтажное жилое здание, о последствиях удара там ничего не известно.
После первого удара многие жители близлежащих домов последовали в гаражи, чтобы забрать свои автомобили из-под обстрела. В результате как минимум один человек получил осколочные ранения после последующего удара, его увезла бригада скорой помощи.
Разбор завалов и ликвидация последствий продолжается на момент публикации материала. Более точная информация будет известна позже от официальных источников.
Известно, что в результате обстрела в Киевском районе пропало электричество, водоснабжение и отопление.
Напоминаем, что в январе российская армия осуществила 91 запуск баллистических ракет по территории Украины, что стало рекордным месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. На фоне резкого роста интенсивности обстрелов Киев усилил переговоры с партнерами относительно расширения поставок и модернизации систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры и гражданских объектов.
Отметим, что в ночь на 16 февраля российские войска наносили удары по медицинскому учреждению в Херсоне. В результате обстрела ранения получили две сотрудницы больницы, им оказана необходимая помощь.