РФ хоче болісно вдарити по українцях в останні морози, - Зеленський

Російські окупанти хочуть завдати масованого удару по Україні в останні холодні дні цієї зими. Ворог не може встояти перед такою спокусою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетичних об'єктах України. Тому необхідно, щоб протиповітряна оборона була підготовлена.

"Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається, на жаль. Це комбіновані удари, які потребують особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів", - сказав президент.

Голова української держави попередив, що будь-які затримки в постачанні ракет для протиповітряної оборони працюють на масштабування наслідків російських атак. Тому необхідно, щоб усі домовленості з партнерами були реалізовані оперативно.

Він також зазначив, що українська делегація вже прибула до Женеви і готується до переговорів із Росією.

"Росія не може встояти проти спокуси в останні дні зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про що-небудь домовитися з ними. Партнери мають це розуміти. Насамперед це стосується Сполучених Штатів", - сказав президент.

Він нагадав, що за останній рік Україна погодилася на всі реалістичні пропозиції США для деескалації, починаючи з пропозиції про повне і безумовне припинення вогню.

"Росія - відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери діятимуть, щоб примус агресора до миру реально працював", - звернув увагу Зеленський.