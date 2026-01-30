Не було тепла – не буде рахунків: як зміняться суми у платіжках за дні без опалення

Українці не будуть платити за опалення та воду, яких у них не було через російські обстріли. Уряд ухвалив рішення про перерахунок платіжок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського та публікацію віце-прем'єра Олексія Кулебу.
Головне:
"Доручив сьогодні уряду підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення - не має бути й рахунків", - заявив президент у вечірньому зверненні.
За його словами, перерахунок мають здійснити автоматично, без жодної бюрократії. Люди не повинні самі займатися розв'язанням цього питання.
Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що уряд вже ухвалив відповідну постанову.
Механізм перерахунку, за його словами, працюватиме так:
"Якщо в будинку не було тепла чи води - або послуги надавалися неповноцінно чи неякісно - платити за них не доведеться", - наголосив віце-прем'єр.
Дані про те, скільки днів не послуг по кожному будинку, компанії мають опублікувати на своїх сайтах, додала у своєму Telegram-каналі прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, це стосуватиметься і послуги з вивезення сміття.
Чи потрібно писати заяву, щоб отримати перерахунок?
За які саме послуги можна буде не платити?
Хто вирішує, чи була послуга якісною?
Коли я побачу зміни у своїй платіжці?