Не было тепла - не будет счетов: как изменятся суммы в платежках за дни без отопления

Главное:

По поручению президента, счета за отсутствующее отопление или воду начисляться не будут.

Люди не должны подавать заявления - перерасчет произойдет автоматически.

Коммунальные службы обязаны сами фиксировать каждый день непредоставления услуг по каждому дому.

Корректировка суммы отразится непосредственно в новых квитанциях.

"Поручил сегодня правительству подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления этими месяцами. Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления - не должно быть и счетов", - заявил президент в вечернем обращении.

По его словам, перерасчет должны осуществить автоматически, без всякой бюрократии. Люди не должны сами заниматься решением этого вопроса.

Как будут пересчитывать платежки

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что правительство уже приняло соответствующее постановление.

Механизм перерасчета, по его словам, будет работать так:

Коммунальщики обязаны самостоятельно вести учет по каждому дому. Они должны четко фиксировать, сколько дней услуга отсутствовала или не соответствовала стандартам качества.

Если воды или тепла не было из-за аварии или ликвидации последствий вражеских атак - плата за эти дни не начисляется.

Сумму в платежке скорректируют за весь период, пока услуга отсутствовала, предоставлялась частично или была ненадлежащего качества.

Обновленные цифры потребители увидят уже в квитанциях за следующий месяц.

"Если в доме не было тепла или воды - или услуги предоставлялись неполноценно или некачественно - платить за них не придется", - подчеркнул вице-премьер.

Данные о том, сколько дней не предоставляются услуги по каждому дому, компании должны опубликовать на своих сайтах, добавила в своем Telegram-канале премьер Юлия Свириденко. По ее словам, это коснется и услуги по вывозу мусора.

Вопрос - ответ (FAQ):

Нужно ли писать заявление, чтобы получить перерасчет?

Нет. Процесс будет автоматизирован. Вам не нужно посещать коммунальные службы или подавать электронные обращения - данные об отсутствии услуг фиксируются поставщиком самостоятельно.

За какие именно услуги можно будет не платить?

Речь идет об отоплении, водоснабжении и вывоз мусора. Если услуги отсутствовали, предоставлялись не в полном объеме или были ненадлежащего качества (например, вода или тепло не соответствовали температурным нормам).

Кто решает, была ли услуга качественной?

Это обязанность коммунальщиков. Они обязаны вести учет по каждому многоквартирному дому и фиксировать все периоды непредоставления или некачественного предоставления услуг.

Когда я увижу изменения в своей платежке?