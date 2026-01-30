Не было тепла - не будет счетов: как изменятся суммы в платежках за дни без отопления

Украинцы не будут платить за отопление и воду, которых у них не было из-за российских обстрелов. Правительство приняло решение о перерасчете платежек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского и публикацию вице-премьера Алексея Кулебы.
Главное:
"Поручил сегодня правительству подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления этими месяцами. Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления - не должно быть и счетов", - заявил президент в вечернем обращении.
По его словам, перерасчет должны осуществить автоматически, без всякой бюрократии. Люди не должны сами заниматься решением этого вопроса.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что правительство уже приняло соответствующее постановление.
Механизм перерасчета, по его словам, будет работать так:
"Если в доме не было тепла или воды - или услуги предоставлялись неполноценно или некачественно - платить за них не придется", - подчеркнул вице-премьер.
Данные о том, сколько дней не предоставляются услуги по каждому дому, компании должны опубликовать на своих сайтах, добавила в своем Telegram-канале премьер Юлия Свириденко. По ее словам, это коснется и услуги по вывозу мусора.
Нужно ли писать заявление, чтобы получить перерасчет?
За какие именно услуги можно будет не платить?
Кто решает, была ли услуга качественной?
Когда я увижу изменения в своей платежке?