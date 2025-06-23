"Було страшніше, ніж в Україні": з Ізраїлю повернулися понад 130 евакуйованих українців

Загалом у рамках спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) та Міністерства закордонних справ було вивезено 176 осіб, серед яких 133 - українці, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.



Евакуйовані з Ізраїлю українці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Операція з евакуації відбулася 22 червня 2025 року. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Молдови, звідки українці дісталися додому.



Евакуйовані з Ізраїлю українці з Молдови їхали автобусом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці, які повернулися до Києва, розповідають про страшні умови, з якими зіткнулися в Ізраїлі. Одна з жінок, яка перебувала там з дітьми на відпочинку, зазначила, що вибухи та обстріли у Тель-Авіві були набагато страшнішими, ніж навіть у рідній Україні, де вже звикли до воєнних реалій.

"Ми були на відпочинку у родичів. Через нас летіли ракети. Хоч вдома ми вже звикли до цього, але там було дуже страшно: і за себе, і за дітей", - розповіла жінка.



Українці, які повернулися з Ізраїлю 23 червня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Інша жінка, яка також евакуювалася з родиною, додала, що вона планувала інакше повертатися до України, але через погіршення безпекової ситуації обрала цей варіант. Вона відзначила гарні умови перевезення та допомогу від держави.

Яку допомогу надають українцям за кордоном

ГУР МО України та МЗС активно співпрацюють із міжнародними партнерами для організації таких евакуаційних операцій. Раніше подібні місії успішно виконувалися у Сирії та Лівані, де вдалося повернути сотні українців та іноземців.

Українцям, які перебувають за кордоном у складних обставинах та потребують допомоги, рекомендують звертатися до Посольства України в Ізраїлі: