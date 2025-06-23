"Было страшнее, чем в Украине": из Израиля вернулись более 130 эвакуированных украинцев

Всего в рамках спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) и Министерства иностранных дел было вывезено 176 человек, среди которых 133 - украинцы, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.



Эвакуированные из Израиля украинцы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Операция по эвакуации состоялась 22 июня 2025 года. Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Молдовы, откуда украинцы добрались домой.



Эвакуированные из Израиля украинцы из Молдовы ехали автобусом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы, которые вернулись в Киев, рассказывают о страшных условиях, с которыми столкнулись в Израиле. Одна из женщин, которая находилась там с детьми на отдыхе, отметила, что взрывы и обстрелы в Тель-Авиве были гораздо страшнее, чем даже в родной Украине, где уже привыкли к военным реалиям.

"Мы были на отдыхе у родственников. Через нас летели ракеты. Хотя дома мы уже привыкли к этому, но там было очень страшно: и за себя, и за детей", - рассказала женщина.



Украинцы, которые вернулись из Израиля 23 июня (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Другая женщина, которая также эвакуировалась с семьей, добавила, что она планировала иначе возвращаться в Украину, но из-за ухудшения ситуации с безопасностью выбрала этот вариант. Она отметила хорошие условия перевозки и помощь от государства.

Какую помощь оказывают украинцам за рубежом

ГУР МО Украины и МИД активно сотрудничают с международными партнерами для организации таких эвакуационных операций. Ранее подобные миссии успешно выполнялись в Сирии и Ливане, где удалось вернуть сотни украинцев и иностранцев.

Украинцам, которые находятся за рубежом в сложных обстоятельствах и нуждаются в помощи, рекомендуют обращаться в Посольство Украины в Израиле: