ГУР розкрило деталі евакуації з Ізраїлю й пояснило, як діяти тим, хто ще не виїхав (фото)
Українські розвідки днями провели спецоперацію з евакуації громадян України низки інших країн з території Ізраїлю, де триває загострення безпекової ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Як відбулась евакуація
За даними ГУР, операцію було проведено у неділю, 22 червня. Розвідники, спільно з представниками МЗС України, змогли евакуювати з території Ізраїлю 176 людей. Серед них - 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.
"Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну. Дякую усім, хто доклав зусиль: нашому президентові пану Зеленському, посольству та Головному управлінню розвідки", - розповіла одна з евакуйованих українок.
Як пояснили в ГУР, дана операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.
Що робити тим, хто хоче евакуюватись
Розвідники уточнили, що тим, хто бажає скористатися допомогою держави в евакуації, необхідно звертатися до посольства України в Ізраїлі за телефоном: (+972) 54 667 67 82 або електронною поштою: emb_il@mfa.gov.ua.
Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.
"Співробітники Головного управління розвідки продовжують активну роботу з надання допомоги нашим громадянам, які опинилися в складних ситуаціях за кордоном", - сказано у повідомленні.
Удари по Ірану в ніч на 22 червня
Нагадаємо, 22 червня 2025 року США вдарили з авіації по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент США Дональд Трамп назвав дану операцію "вражаючим військовим успіхом".
Однак такі дії змусили Ізраїль екстрено закрити свій повітряний простір через очікування удару по Єврейській Державі з боку Тегерана.
Водночас Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо укладання ядерної угоди.
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