Було б чудово укласти мирну угоду до Різдва, - глава МЗС Німеччини

Вадефуль заявив, що важливо посилити тиск на Росію, і додав, що Німеччина підтримує пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Крім того, він зауважив, що "досягти мирної угоди до Різдва було б чудово". Водночас німецький міністр підкреслив, що вона має бути стійкою, а не "результатом політичного поспіху".

"Це абсолютно наша мета. І Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) повинен знати, що, незалежно від того, чи буде він готовий до угоди, ми будемо підтримувати Україну, захищати її суверенітет і бути разом з її народом", - заявив Вадефуль.