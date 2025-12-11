Рютте зробив заяву про терміни укладання мирної угоди та потребу "перевірити Путіна"

Американський лідер Дональд Трамп - єдиний, хто може змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитись на переговори. Водночас складно спрогнозувати, коли саме буде укладено мирну угоду щодо України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на пресконференції у Берліні заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого цитує The Guardian .

Він наголосив, що досі диктатор діяв як миротворець тільки тоді, коли це було йому вигідно, щоб виграти час для продовження своєї війни.

"Президент Трамп хоче покласти край кровопролиттю зараз, і він єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Давайте перевіримо Путіна. Подивимося, чи дійсно він хоче миру, чи вважає за краще продовження бійні", - сказав Рютте.

На запитання про можливі терміни укладення мирної угоди щодо України генсек НАТО відповів, що йому "важко сказати". Рютте також зауважив, що є деякі складні питання щодо відновлення, гарантій безпеки та території.

За його словами, США та Європа можуть дійти згоди, але він додав, що не впевнений, чи так само буде і з Путіним.

"Я не знаю, це випробування, про яке я також говорив у своїй промові - ми маємо випробувати Путіна", - наголосив генсек НАТО.