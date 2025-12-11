Было бы замечательно заключить мирную сделку до Рождества, - глава МИД Германии

Вадефуль заявил, что важно усилить давление на Россию, и добавил, что Германия поддерживает предложение ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Кроме того, он отметил, что "достичь мирного соглашения до Рождества было бы замечательно". В то же время немецкий министр подчеркнул, что оно должно быть устойчивым, а не "результатом политической спешки".

"Это абсолютно наша цель. И Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) должен знать, что, независимо от того, будет ли он готов к соглашению, мы будем поддерживать Украину, защищать ее суверенитет и быть вместе с ее народом", - заявил Вадефуль.