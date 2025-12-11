Було б чудово укласти мирну угоду до Різдва, - глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив на важливості укладення угоди про використання заморожених активів РФ. Він також зазначив, що "було б чудово" досягти мирної угоди до Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Вадефуль заявив, що важливо посилити тиск на Росію, і додав, що Німеччина підтримує пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Крім того, він зауважив, що "досягти мирної угоди до Різдва було б чудово". Водночас німецький міністр підкреслив, що вона має бути стійкою, а не "результатом політичного поспіху".

"Це абсолютно наша мета. І Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) повинен знати, що, незалежно від того, чи буде він готовий до угоди, ми будемо підтримувати Україну, захищати її суверенітет і бути разом з її народом", - заявив Вадефуль.