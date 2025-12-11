ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Було б чудово укласти мирну угоду до Різдва, - глава МЗС Німеччини

Німеччина, Четвер 11 грудня 2025 16:18
UA EN RU
Було б чудово укласти мирну угоду до Різдва, - глава МЗС Німеччини Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив на важливості укладення угоди про використання заморожених активів РФ. Він також зазначив, що "було б чудово" досягти мирної угоди до Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вадефуль заявив, що важливо посилити тиск на Росію, і додав, що Німеччина підтримує пропозицію ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Крім того, він зауважив, що "досягти мирної угоди до Різдва було б чудово". Водночас німецький міністр підкреслив, що вона має бути стійкою, а не "результатом політичного поспіху".

"Це абсолютно наша мета. І Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) повинен знати, що, незалежно від того, чи буде він готовий до угоди, ми будемо підтримувати Україну, захищати її суверенітет і бути разом з її народом", - заявив Вадефуль.

Мирний план США

Нагадаємо, Трамп повідомив журналістам, що у середу, 10 грудня, провів телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Британії про ситуацію в Україні. За його словами, бесіда проходила у "досить жорстких формулюваннях".

Зазначимо, європейські лідери поінформували президента США про ситуацію в Україні. Вони заявили, що найближчими днями триватиме "інтенсивна робота" над мирним планом.

Очікується, що наступна зустріч Стармера, Макрона та Мерца відбудеться у понеділок, 15 грудня у Берліні.

РБК-Україна раніше писало, що генсек НАТО Марк Рютте повідомив про потребу перевірити, чи дійсно російський диктатор хоче миру. За його словами, президент США Дональд Трамп - єдиний, хто може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні мирний план США
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень