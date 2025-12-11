Было бы замечательно заключить мирную сделку до Рождества, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил важность заключения соглашения об использовании замороженных активов РФ. Он также отметил, что "было бы замечательно" достичь мирного соглашения до Рождества.

Вадефуль заявил, что важно усилить давление на Россию, и добавил, что Германия поддерживает предложение ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Кроме того, он отметил, что "достичь мирного соглашения до Рождества было бы замечательно". В то же время немецкий министр подчеркнул, что оно должно быть устойчивым, а не "результатом политической спешки".

"Это абсолютно наша цель. И Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) должен знать, что, независимо от того, будет ли он готов к соглашению, мы будем поддерживать Украину, защищать ее суверенитет и быть вместе с ее народом", - заявил Вадефуль.