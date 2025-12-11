Было бы замечательно заключить мирную сделку до Рождества, - глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил важность заключения соглашения об использовании замороженных активов РФ. Он также отметил, что "было бы замечательно" достичь мирного соглашения до Рождества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Вадефуль заявил, что важно усилить давление на Россию, и добавил, что Германия поддерживает предложение ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
Кроме того, он отметил, что "достичь мирного соглашения до Рождества было бы замечательно". В то же время немецкий министр подчеркнул, что оно должно быть устойчивым, а не "результатом политической спешки".
"Это абсолютно наша цель. И Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) должен знать, что, независимо от того, будет ли он готов к соглашению, мы будем поддерживать Украину, защищать ее суверенитет и быть вместе с ее народом", - заявил Вадефуль.
Мирный план США
Напомним, Трамп сообщил журналистам, что в среду, 10 декабря, провел телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании о ситуации в Украине. По его словам, беседа проходила в "достаточно жестких формулировках".
Отметим, европейские лидеры проинформировали президента США о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.
Ожидается, что следующая встреча Стармера, Макрона и Мерца состоится в понедельник, 15 декабря в Берлине.
РБК-Украина ранее писало, что генсек НАТО Марк Рютте сообщил о необходимости проверить, действительно ли российский диктатор хочет мира. По его словам, президент США Дональд Трамп - единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров.