Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву "Північних потоків"

Російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" у 2022 році підірвали чотирма бомбами із сумішшю потужної вибухівки. У керівництві диверсійною групою підозрюють українця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesshau.
На початку вересня 2022 року з порту Вік на острові Рюген вийшла орендована вітрильна яхта "Андромеда". На її борту нібито перебувала диверсійна група у складі керівника, експерта з вибухівки та чотирьох водолазів.
Всього для підриву газопроводів використали чотири вибухові пристрої вагою від 14 до 27 кілограмів. Начинкою кожного стала суміш двох потужних речовин - гексогену (RDX) та октогену (HMX). Також на бомбах встановили детонатори з уповільненою дією.
Вибухові пристрої встановили на глибині 70-80 метрів. Після цього "Андромеда" нібито попрямувала до Віку, де зійшов на берег один із членів групи. Інші повернулися на яхті до порту оренди судна - Хое-Дюне поблизу Варнемюнде - та здали яхту власникам.
Вибухи на "Північних потоках" сталися 26 вересня 2022 року та серйозно пошкодили обидва газопроводи, зробивши їх непридатними для роботи. Розслідування проводили кілька країн, однак встановити виконавців диверсії так і не вдалося.
ЗМІ повідомляли, що за кілька днів до інциденту неподалік маршруту газопроводу перебувало судно Andromeda, орендоване польською компанією, власниками якої є двоє громадян України.
21 серпня стало відомо про затримання в Італії українця, якого німецька влада підозрює в організації цих вибухів. Їм виявився 49-річний колишній військовий Сергій Кузнєцов.
Сам Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, заявив у суді Болоньї, що не погоджується на екстрадицію до Німеччини. Також він відкидає усі звинувачення з боку німецького уряду.