Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву "Північних потоків"

На початку вересня 2022 року з порту Вік на острові Рюген вийшла орендована вітрильна яхта "Андромеда". На її борту нібито перебувала диверсійна група у складі керівника, експерта з вибухівки та чотирьох водолазів.

Всього для підриву газопроводів використали чотири вибухові пристрої вагою від 14 до 27 кілограмів. Начинкою кожного стала суміш двох потужних речовин - гексогену (RDX) та октогену (HMX). Також на бомбах встановили детонатори з уповільненою дією.

Вибухові пристрої встановили на глибині 70-80 метрів. Після цього "Андромеда" нібито попрямувала до Віку, де зійшов на берег один із членів групи. Інші повернулися на яхті до порту оренди судна - Хое-Дюне поблизу Варнемюнде - та здали яхту власникам.