Было четыре бомбы: стали известны новые детали подрыва "Северных потоков"

В начале сентября 2022 года из порта Вик на острове Рюген вышла арендованная парусная яхта "Андромеда". На ее борту якобы находилась диверсионная группа в составе руководителя, эксперта по взрывчатке и четырех водолазов.

Всего для подрыва газопроводов использовали четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов. Начинкой каждого стала смесь двух мощных веществ - гексогена (RDX) и октогена (HMX). Также на бомбах установили детонаторы с замедленным действием.

Взрывные устройства установили на глубине 70-80 метров. После этого "Андромеда" якобы направилась к Вику, где сошел на берег один из членов группы. Другие вернулись на яхте в порт аренды судна - Хоэ-Дюне вблизи Варнемюнде - и сдали яхту владельцам.