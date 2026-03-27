Були кадрові рішення. Партія "Слуга народу" провела з'їзд, - джерело

Партія "Слуга народу" сьогодні, 27 березня, провела з'їзд. Під час заходу, зокрема, було ухвалено рішення щодо кадрових питань.

Примітно, що після з'їзду відбудеться зустріч депутатів СН із представниками уряду. Таку зустріч запланували на тлі кризової ситуації у Раді - голосів не вистачає на більшість ініціатив, які розглядають нардепи.

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на власні джерела писали про те, що з'їзд "Слуги народу" проводять, оскільки необхідно змінити статут партії після зміни лідера.

Також джерело зазначило, що сьогодні відбудеться зустріч прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та керівництва партії "Слуга народу".

За словами співрозмовника видання, під час з'їзду члени партії розглядали зміни до статуту, а також пріоритети діяльності "Слуги народу".

Зокрема, всередині президентської фракції вже не так активно голосують за законопроекти, навіть за ті, що є критично важливими для зовнішнього фінансування України, як у випадку з ініціативою про податок на OLX.

До речі, ще у грудні минулого року "Слуга народу" обрала нового лідера партії. Ним став перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко. Раніше лідером партії була Олена Шуляк.