Были кадровые решения. Партия "Слуга народа" провела съезд, - источник
15:59 27.03.2026 Пт
1 мин
РБК-Украина узнало итоги съезда партии "Слуга народа"
Александр Корниенко, лидер партии "Слуга народа"
Партия "Слуга народа" сегодня, 27 марта, провела съезд. В ходе мероприятия, в частности, были решения по кадровым вопросам.
Об этом РБК-Украина сообщил источник.
По словам собеседника издания, в ходе съезда члены партии рассматривали изменения в устав, а также приоритеты деятельности "Слуги народа".
Он уточнил, что были назначены заместители лидера партии - первого вице-спикера Рады Александра Корниенко.
Также источник отметил, что сегодня пройдет встреча премьер-министра Украины Юлии Свириденко и руководства партии "Слуга народа".
Новость дополняется…