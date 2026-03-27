Были кадровые решения. Партия "Слуга народа" провела съезд, - источник

Партия "Слуга народа" сегодня, 27 марта, провела съезд. В ходе мероприятия, в частности, были решения по кадровым вопросам.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

По словам собеседника издания, в ходе съезда члены партии рассматривали изменения в устав, а также приоритеты деятельности "Слуги народа".

Он уточнил, что были назначены заместители лидера партии - первого вице-спикера Рады Александра Корниенко.

Также источник отметил, что сегодня пройдет встреча премьер-министра Украины Юлии Свириденко и руководства партии "Слуга народа".

Новость дополняется…