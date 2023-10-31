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У бухті Севастополя димить російський корабель: що відомо (відео)

Фото: в бухті Севастополя димить російський корабель (jalita.com)
Автор: Марія Кучерявець

На одному з російських кораблів у тимчасово окупованому Криму помітили задимлення. Це сталося в Севастопольській бухті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що задимлення на запуск двигунів не схоже. Імовірно, це пожежа чи випробування димової установки.

 

Пошкодження кораблів в окупованому Криму

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформації, що 26 жовтня у Севастопольській бухті міг підірватись російський протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий".

Втім ці дані у Військово-морських силах України не спростували та не підтвердили. Проте зауважили, що перебування біля Криму погано позначається на стані суден.

Також ми писали, що 13 жовтня в Чорному морі підірвався малий ракетний корабель росіян проекту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомляло, що це була операція Служби безпеки України разом із ВМС. Вони провели атаку за допомогою дронів з експериментальним озброєнням.

Пізніше стало відомо, що російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований українськими військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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