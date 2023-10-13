У Севастополі пролунав вибух, ймовірно, на носії "Калібрів": фото, відео

Потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі у п'ятницю, 13 жовтня. Ймовірно, вибухнув російський ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними місцевих жителів, на рейді у Севастополі вибухнув корабель РФ. Це сталося після 10:30. Повідомляється, що вибух відчули навіть мешканці центру окупованого Севастополя.

"Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у мережі опублікували кадри, на яких помітно, як палає російський корабель. Припускається, що поблизу Севастополя вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Окупанти виправдовуються

Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв заявив, що гучні звуки - це нібито не вибух на кораблі, а тренування Чорноморського флоту РФ. Він заявляє, що окупанти проводять навчання протипідводно-диверсійного забезпечення.

Ситуація у Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно у районі Севастополя підірвався корабель "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ.